«حصلت على جوائز عديدة».. أبرز المعلومات عن جيهان السادات في ذكرى وفاتها

سيدة فريدة من نوعها، ولها العديد من الإنجازات التي جعلتها تتربع على قمة النجاح، هي السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي يمر اليوم ذكرى رحيلها، حيث رحلت بعد معاناة مع المرض، تاركة ورائها طاقة نور لكل الحالمات بتغيير واقعهن، والمصرات على صنع مستقبلهن على الرغم من التحديات.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن السيدة جيهان السادات.

- اسمها بالكامل جيهان صفوت رؤوف.

- من مواليد 29 أغسطس 1933.

- رحلّت جيهان السادات عن عالمنا وهي في سن الـ88 عاما.

- جيهان السادات هي زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

- ولدت جيهان السادات لأم بريطانية تدعى جلاديس تشارلز كوتريل.

- جيهان السادات هي أول سيدة في تاريخ مصر تخرج إلى دائرة العمل العام.

- جيهان السادات مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقا.

- جيهان السادات أستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- جيهان السادات هي محاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

- جيهان السادات أسست جمعية الوفاء والأمل.

- جيهان السادات التقت مع أنور السادات للمرة الأولى في السويس في الـ15 من عمرها.

- تزوجت جيهان السادات في 29 مايو 1949.

- ألفت جيهان السادات كتاب سيدة من مصر، أملي في السلام.

- حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية للخدمة العامة والجهود الإنسانية للنساء والأطفال.

- تلقت جيهان السادات أكثر من 20 درجة دكتوراه فخرية من جامعات وطنية ودولية والجامعات في مختلف أنحاء العالم.

- جيهان السادات في 9 يوليو 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

- جيهان السادات كانت تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية قبل عامين، وعادت إلى مصر قبل أشهر قليلة من الوفاة.