مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح لتجنب ضربات الشمس خلال عطلة العيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تعتدل الأجواء خلال ساعات الليل وترتفع نسبة الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الجو، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل إلى 42 درجة مئوية على محافظات جنوب مصر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لضربات شمس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الحرارة ستصنف بأنها "شديدة" على مدار الأربعة أيام أي من أول أيام العيد وحتى اليوم الأخير، ووجهت بعض النصائح للمواطنين، لتفادي ضربات الشمس، أبرزها:

1- عدم التعرض مباشرةً لأشعة الشمس منذ فترة الظهيرة وحتى الخامسة مساءً.

2-ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

3- عدم الجلوس في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

4- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

5- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًا لمتابعة تفاصيل الأحوال الجوية.