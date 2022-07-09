السبت 09 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح لتجنب ضربات الشمس خلال عطلة العيد

ضربات شمس
ضربات شمس
ads

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تعتدل الأجواء خلال ساعات الليل وترتفع نسبة الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الجو، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل إلى 42 درجة مئوية على محافظات جنوب مصر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لضربات شمس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الحرارة ستصنف بأنها "شديدة" على مدار الأربعة أيام أي من أول أيام العيد وحتى اليوم الأخير، ووجهت بعض النصائح للمواطنين، لتفادي ضربات الشمس، أبرزها:

1- عدم التعرض مباشرةً لأشعة الشمس منذ فترة الظهيرة وحتى الخامسة مساءً.

2-ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

3- عدم الجلوس في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

4- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

5- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًا لمتابعة تفاصيل الأحوال الجوية.

مصر العيد مبارك ارصاد جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

ماجد حبته

العيدية البلاستيكية!

محمد جلال فراج

عز أبويا

صور

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

صلاة العيد

محطة تل أبيب

المزيد

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟