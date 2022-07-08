الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد حفل سيمون وعزيز مرقة في ساقية الصاوي

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
ads

ينتظر عشاق ساقية الصاوي عددا من الحفلات الغنائية والاستعراضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيقام يوم الأربعاء 13 يوليو حفل فرقة كرييتف في 7م بقاعة: النهر، فبقيادة  المايسترو /حسين يوسف ويسرى عبد القادر تقدم فرقة كرييتف باقة متنوعة ما بين القديم والجديد.

ويقام يوم الخميس 14 يوليو حفل عزيز مرقة في 7م بقاعة: النهر، وعزيز مرقة يعود للقاهرة ليحيى حفلاً بالساقية.موعد ينتظره عشاق فن "عزيز" الذي أسس علاقة وطيدة بالجمهور المصرى منذ أول ظهور له بالساقية فى 25 نوفمبر 2016. عزيز مرقة كاتب و ملحن يغنى وهو يعزف على آلة البيانو، ابتكر أسلوبًا موسيقيًا يسمى «راز»، وهو مزيج من موسيقى الروك والجاز العربي الذي جذب الاهتمام، وحقق نجاحاً كبيراً.

ويقام يوم الخميس 14 يوليو حفل النجمة سيمون في 8 مساءً بقاعة: الحكمة، فتقدم النجمة سيمون حفلها القادم  بشهر يوليو وهى المرة الثانية التى تقدم فيها حفلاً بالساقية . يذكر أن الفنانة سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية  بعنوان "الروح الفرفوشة" من كلمات الشاعر هشام قباري  وألحان أحمد مصطفى.كما كانت لها تجارب سينمائية أظهرت موهبتها  المتميزة، حيث شاركت سيمون مع كبار النجوم في أعمالهم التي منها: يوم حلو ويوم مر" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، و"أيس كريم في جليم"  مع عمرو دياب، وفي الدراما، قدمت "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "فارس بلا جواد"، "بين السرايات"، وفي المسرح قدمت مع الفنان محمد صبحي، مسرحيات: (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة).

سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية "سنجل" بعنوان "الروح الفرفوشة" تحمل بهجة وتفاؤل، كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، واستطاع الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي أن يقدما لنا تركيبة موسيقية تناسب العصر الحالي بإيقاعه وتوزيعاته مع المحافظة على نفس الروح التي يحبها الجمهور في سيمون وأغانيها التي كانت دائمات سابقة لعصرها وتدهشنا بما تقدمه في كل عمل.

الثانى العرب علاقة مايسترو الدراما حفلة نجاحا بين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

أبرز عبارات التهنئة فى يوم عيد الأضحى 2022 

هل صيام يوم عرفة فرض على كل مسلم؟.. دار الإفتاء تجيب

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

بوستات تهنئة بيوم عيد الأضحى المبارك 2022

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

عز أبويا

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟

إسرائيل وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران