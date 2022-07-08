موعد حفل سيمون وعزيز مرقة في ساقية الصاوي

ينتظر عشاق ساقية الصاوي عددا من الحفلات الغنائية والاستعراضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيقام يوم الأربعاء 13 يوليو حفل فرقة كرييتف في 7م بقاعة: النهر، فبقيادة المايسترو /حسين يوسف ويسرى عبد القادر تقدم فرقة كرييتف باقة متنوعة ما بين القديم والجديد.

ويقام يوم الخميس 14 يوليو حفل عزيز مرقة في 7م بقاعة: النهر، وعزيز مرقة يعود للقاهرة ليحيى حفلاً بالساقية.موعد ينتظره عشاق فن "عزيز" الذي أسس علاقة وطيدة بالجمهور المصرى منذ أول ظهور له بالساقية فى 25 نوفمبر 2016. عزيز مرقة كاتب و ملحن يغنى وهو يعزف على آلة البيانو، ابتكر أسلوبًا موسيقيًا يسمى «راز»، وهو مزيج من موسيقى الروك والجاز العربي الذي جذب الاهتمام، وحقق نجاحاً كبيراً.

ويقام يوم الخميس 14 يوليو حفل النجمة سيمون في 8 مساءً بقاعة: الحكمة، فتقدم النجمة سيمون حفلها القادم بشهر يوليو وهى المرة الثانية التى تقدم فيها حفلاً بالساقية . يذكر أن الفنانة سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية بعنوان "الروح الفرفوشة" من كلمات الشاعر هشام قباري وألحان أحمد مصطفى.كما كانت لها تجارب سينمائية أظهرت موهبتها المتميزة، حيث شاركت سيمون مع كبار النجوم في أعمالهم التي منها: يوم حلو ويوم مر" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، و"أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب، وفي الدراما، قدمت "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "فارس بلا جواد"، "بين السرايات"، وفي المسرح قدمت مع الفنان محمد صبحي، مسرحيات: (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة).

سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية "سنجل" بعنوان "الروح الفرفوشة" تحمل بهجة وتفاؤل، كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، واستطاع الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي أن يقدما لنا تركيبة موسيقية تناسب العصر الحالي بإيقاعه وتوزيعاته مع المحافظة على نفس الروح التي يحبها الجمهور في سيمون وأغانيها التي كانت دائمات سابقة لعصرها وتدهشنا بما تقدمه في كل عمل.