يفضل السلق والشواء.. معلومات صحية لك ولأسرتك خلال عيد الأضحى

أشار إخصائي التغذية تشيزيل غونيش إلى أن مرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الكلى يجب أن ينتبهوا بشكل خاص لاستهلاك اللحوم الحمراء خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لموقع “health” الطبي هناك نصائح من شأنها أن تعمل على قضاء عيد الأضحى بصحة جيدة؛ حيث شدد على ضرورة توخي الحذر في اختيار الغذاء المناسب وسلامة الغذاء وتخزينه وطرق تحضيره وطهيه.

يفضل السلق والشواء

قال إخصائي التغذية تشيزيل غونيش، في إعطائه معلومات حول ما يجب مراعاته حول استهلاك اللحوم خلال العيد: "عادة ما يتم طهي لحوم الحيوانات المذبوحة في يوم العيد واستهلاكها في غضون ساعات قليلة دون انتظار، ومع ذلك فإن اللحوم من الأطعمة التي يصعب هضمها، خاصةً الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة يجب عليهم عدم تناول اللحوم دون الراحة في الثلاجة لمدة 24-48 ساعة.

كما يجب إذابة اللحوم التي يتم إخراجها من الفريزر للطهي على الرفوف السفلية للثلاجة، ويجب طهي اللحوم المذابة على الفور وعدم تجميدها مرة أخرى، كطريقة طبخ يجب تفضيل طرق مثل الغلي والخبز والشوي وتجنب القلي والتحميص، إذا كان اللحم مشويًا لا ينبغي أن تقلى حتى تصبح متفحمة، وتتكون مواد مسرطنة في اللحم المتفحم.

الانتباه إلى الإفطار

وأكد إخصائي التغذية تشيزيل غونيش أنه من المهم جدًا أن نبدأ اليوم بوجبة فطور صحية خلال العيد: “ليس من الصواب تناول اللحوم فور تقطيعها”.

في اليوم الأول: من الأفضل اختيار وجبة فطور صحية مع أطعمة مثل البيض والجبن والخضروات الباردة والزيتون/ زيت الزيتون وخبز الحبوب الكاملة وترك استهلاك اللحوم في وقت لاحق.

بعد وجبة فطور صحية، سيكون من السهل عليك التحكم في حصتك من اللحوم والحلويات والمعجنات، إن وجود الأطعمة مثل الخضار/ السلطات ذات المحتوى العالي من اللب وخبز الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى اللحوم سيمنعك من مواجهة مثل هذه المشاكل.

بالإضافة إلى ذلك، مع اللحوم، يجب أن تفضل البرغل بدلاً من الأرز / المعكرونة، وعيران / زبادي / تزاتزيكي بدلاً من المشروبات الحمضية.

وكذلك استهلاك كميات كبيرة من الشاي والقهوة. خاصة خلال زيارات العطلات، يمكن أن تسبب فقدان الماء بشكل مفرط من الجسم بسبب آثارها المدرة للبول، لذا حاول أن تشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا، مقابل زيادة استهلاك الحلويات خلال العطلة سيكون من الأفضل تفضيل الحلويات التي تحتوي على الحليب والفواكه بدلاً من المعجنات التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر.