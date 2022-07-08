الجمعة 08 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أرجوحة» تقتل طفلة داخل منزل أسرتها بسوهاج

طفلة
طفلة
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لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر التفاف حبل أرجوحة منزل أسرتها حول رقبتها أثناء لهوها، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "حنين ح ع- 8 أعوام- تلميذة- وتقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، إدعاء إختناق.

 وبفحص ومناظرة الجثة ظاهريًا، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود سحجة دائرية حول الرقبة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال والدها، قرر بأنه أثناء لهو ابنته المذكورة بأرجوحة داخل المنزل إلتف الحبل حول رقبتها، ما نتج عنه وفاتها في الحال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

طفلة منزل مركز شرطة طما محافظة سوهاج مفتش الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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