إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم طفل ونجل عمهما، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز سمسطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص اثر الحادث وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.