رئيس محكمة النقض يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التهنئة: «يطيب لي والقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامتكم والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمة العربية والإسلامية».

كما بعث رئيس محكمة النقض برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكل من «الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والوزراء، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية».