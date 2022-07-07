الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بأسيوط

إنقلاب سيارة نقل
إنقلاب سيارة نقل بأسيوط
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل محملة حديد بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بمركز ديروط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة حديد بالقرب من نقطة كمين دشلوط ووجود حالة وفاة ومصاب.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل رقم "٩٧٣ ا ن ى" نقل السويس محملة حديد ومتجهة إلى سوهاج سبب اختلال عجلة القيادة. 

أسفر الحادث عن مصرع "عبدالعال ع. ع" ٤٨ عامًا، وإصابة "فرج. س. ع" ٦٥ عامًا، تم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى ديروط المركزى، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

انقلاب سيارة طريق أسيوط الصحراوى مركز ديروط

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