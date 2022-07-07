مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل محملة حديد بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بمركز ديروط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة حديد بالقرب من نقطة كمين دشلوط ووجود حالة وفاة ومصاب.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل رقم "٩٧٣ ا ن ى" نقل السويس محملة حديد ومتجهة إلى سوهاج سبب اختلال عجلة القيادة.

أسفر الحادث عن مصرع "عبدالعال ع. ع" ٤٨ عامًا، وإصابة "فرج. س. ع" ٦٥ عامًا، تم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى ديروط المركزى، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.