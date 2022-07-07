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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 7-7-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلن هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في مصر، وطقس اليوم الخميس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس اليوم دافئ رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على سانت كاترين، حار رطب على الدلتا حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة  على باقى الانحاء نهارًا، معتدل  ليلًا  على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، ارتفاع درجات الحرارة بما يقارب 3 درجات مئوية، مع استمرار امتداد منخفض الهند الموسمى، وتعرض كافة الأنحاء لموجة شديدة الحرارةن حيث تسجل القاهرة 40 درجة يوم السبت المقبل، وتصل إلى 42 درجة جنوب الصعيد.

كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا التىي تصل إلى حد الضباب على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء.

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بيان درجات الحرارة 

و ترتفع معدلات الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية لتكون حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية بنسبة 105%، وتكون الرطوبة في الدلتا بنسبة 100%، وتصل الرطوبة في القاهرة  إلى نسبة 100 %،  وفي الصعيد تصل الرطوبة في الصعيد 40 % .

وتعرض «الدستور» بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس على أغلب أنحاء الجمهورية، وجاءت حالة الطقس اليوم وبيان درجات الحرارة على أغلب المحافظات كالتالي: 

المحافظة                           الصغري   |   العظمي
القاهرة                              23°            38°
القليوبية                            22°            38°
الجيزة                               23°            38°
السلوم                               22°            26°
بورسعيد                             22°            26°
العريش                              21°             26°
رفح                                   22°             28°
الدقهلية                             23°           38°
الغربية                               24°             37°
الشرقية                              23°            38°
المنوفية                              23°            38°
الإسماعيلية                     23°            38°
سانت كاترين                      20 °          34°
شرم الشيخ                        22°            38°
مرسى علم                         19°             39°
شلاتين                            22°             38°
أبورماد                           24°.             39°
حلايب                           20°             39°
الفيوم                             24°             38°
بني سويف                         24°             38°
المنيا                                23°             39°
أسيوط                           23°             40°
سوهاج                            24°             41°
قنا                                 23°              41°
الأقصر                              24°            40°

أسوان                               26°            42°

حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى الرطوبة

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