جهود مكثفة لكشف ملابسات سرقة فيلا رئيس محكمة جنايات الإسكندرية

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية الجهود لكشف ملابسات سرقة فيلا رئيس محكمة جنايات الإسكندرية وضبط مرتكبي واقعة سرقة الفيلا، الكائنة بشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، بلاغا من المستشار محمد شعيب رئيس محكمة جنايات الاسكندرية بقيام مجهولين بسرقة كل المقتنيات من أثاث وأجهزة كهربائية ومتعلقات خاصة به من فيلته الكائنة بشاطئ النخيل بـ 6 أكتوبر غرب الإسكندرية.

تم إبلاغ النيابة العامة التى قامت بمعاينة الفيلا والتحفظ على البصمات الموجودة على محتوياتها وأمرت بسرعة تحريات المباحث لضبط اللصوص وتحرير محضر رقم ١١٧٢٠ جنح أول العامرية.

ووجه اللواء محمود أبو عمرة بتكثيف جهود البحث لسرعة ضبط الجناة والمسروقات.