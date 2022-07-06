الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على طالب أصاب موظفا بطلق خرطوش بالخطأ

القبض على طالب
القبض على طالب
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة قويسنا في المنوفية القبض على طالب لقيامه بإصابة موظف بطلق خرطوش بالخطأ أثناء قيامه بالاحتفال على طريقته الخاصة، أثناء وقوفه بشرفة منزله وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت جهات التحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بإصابة موظف 33 سنة بفرد خرطوش أثناء وقوفه بشرفة منزله لمتابعة حفل عرس وتم نقل المجني عليه لمستشفى قويسنا لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له. 

وبتكثيف الجهود تمكن ضباط مباحث مركز قويسنا من ضبط المتهم والذي اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد وبطريق الخطأ أثناء التعبير عن مظاهر فرحته بحفل عرس لأحد أقاربه.

قويسنا القبض على طالب طلق خرطوش أمن المنوفية

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