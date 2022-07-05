الثلاثاء 05 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكري القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن

كنيسة
كنيسة
ads

تٌحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلاًَ: «ولد القديس أنطونيوس ماريا زكريا في مدينة كريمونا في شمال إيطاليا عام 1502م، فقد والده بعد شهور قليلة من ولادته، تخرج أنطونيو في عام 1524من كلية الطب في بادوفا بعد عودته إلى مدينته شعر بالحاجة الماسة لنشر كلمة الله، وذلك بسبب جهل الكثيرين والصعوبات التي عاشتها الكنيسة بسبب قيام ما دعي بحركة الإصلاح، فبدأ يشرح الكتاب المقدس للصغار والكبار، ثم قرر أن يصير كاهناً فشرع بدراسة اللاهوت وسيم كاهناً عام 1528م».

وتابع: «بعد ذلك بسنتين اسس جماعة من الكهنة المكرسين ووضع لهم قانون حياة مشتركة، سماها جماعة القديس بولس وعرفت فيما بعد باسم "البرنابيين" استناداً إلى كنيسة القديس برنابا التى كانت لهم أول مركز، وأسس أيضا رهبنة للنساء وجماعة من المكرسين والعلمانيين، إذ كان همه إيصال بشرى الإنجيل إلى الجميع». 

واختتم: «رحل في عام 1539م عن عمر يناهز 36 عامًا وتم إعلانه طوباوياً في 3 يناير 1890م على يد البابا ليون الثالث عشر. وبعد سبعة سنوات زاد البابا في إكرامه وأعلنه قديساً في 15 مايو 1897م».

وكانت قد أحيت الكنيسة الكاثوليكية أول أمس بعيد القديسة إليزابيت ملكة البرتغال

وقال الأب وليم عيد المسيح الفرنسيسكاني وُلِدَت "إليزابيت" عام 1271م بإسبانيا، للعائلة المالكة. والدها هو الملك "بيتر الثالث" ووالدتها هي الملكة "كونستانسا من صقلية"..

وتابع: رغم ميلها لحياة العُزلة والتأمل، إلا أنها على عادة الملوك تزوجت في سنِّ صغيرة، من "دينيس" ملك البرتغال، الذي قام بتمليك عروسه بعض المدن البرتغالية، كجزء من هدية الزواج. وقد تمت المراسم في عام 1288م، حيث كانت بعمر السابعة عشر.

 

وتابع: إستطاعت إليزابيت أن تعيش دعوة زواجها دون أن تُهمل ميولها الروحية، فقد كانت تحافظ على صلواتها وأصوامها كما اهتمت كثيراً بفقراء البرتغال، وكرست الكثير من الوقت والمال لمساعدتهم بشكل مكثف. ويُذكَر أنها تبرعت بكل ما لها من دقيق لمساعدة الذين عانوا المجاعة في كويمبرا خلال المجاعة التي ضربت المدينة عام 1293م.

وواصل: كما كانت معروفة بأدبها وبساطتها في الحديث مع خدم قصرها وكذلك بساطة الملابس مع الحفاظ على الذوق الرفيع، حيث لم تتصرَّف التصرفات المُعتادة من الملكات والدالة على العِزَّة والكبرياء كما ساهمت في بناء أكثر من مستشفى في مدن برتغالية ، ساهمت في بناء دير الثالوث الأقدس بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وعدد من الكنائس في المدن التي ملَّكها إياها زوجها

الكنيسة الكاثوليكية القديس أنطونيوس الاب وليم عبد المسيح القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن الأب وليم عبد المسيح سعيد الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني لكنيسة الكاثوليكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إتاحة النيل لكل المصريين حق دستوري

الأكثر قراءة

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022.. وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص

إعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الناعم

حسين دعسة

برغم عجز توريد الالتزامات الدولية: الملك عبدالله الثاني :.. أزمة اللاجئين واقعا يوميا لا يمكن تجاهله

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم