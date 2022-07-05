الثلاثاء 05 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل يأكل أذن جاره ويمزق وجه نجله فى حلوان

تمزيق وجه نجله بسلاح
تمزيق وجه نجله بسلاح
ads

أقدم عامل بمنطقة منشية جمال عبدالناصر بحلوان على أكل أذن جاره وتمزيق وجه نجله بسلاح أبيض كتر، بسبب معاتبة الضحية الأول للمتهم بسبب التحرش بزوجته.

وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان من المستشفي العام، باستقبال كل من المواطن "جمال أحمد "، 55 سنة، موظف، مصاب بقطع في الأذن، ونجله محمد جمال، 25 سنة، مصاب بقطع في الوجه والذراع، بسلاح أبيض كتر.

بالانتقال والفحص تبين قيام عامل بمحل زجاج يدعي "محمد.ع.ق" وشهرته عباس بالتحرش بزوجة الضحية حال سيرها بالشارع، وعندما علم الزوج ذهب بصحبة نجله لمعاتبته فقام بالاعتداء عليهم بالضرب بوحشية وقضم أذن الأول ومزق وجه نجله ولاذا بالفرار.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة التحقيقات.

قسم شرطة حلوان مباحث قسم شرطة حلوان منشية جمال عبد الناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إتاحة النيل لكل المصريين حق دستوري

الأكثر قراءة

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022.. وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص

إعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الناعم

حسين دعسة

برغم عجز توريد الالتزامات الدولية: الملك عبدالله الثاني :.. أزمة اللاجئين واقعا يوميا لا يمكن تجاهله

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم