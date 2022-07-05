الثلاثاء 05 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يرحب بزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشئون التنفيذي لإمارة أبوظبي. 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرحبًا بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وذلك ترسيخًا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جهته، نقل الدكتور سلطان الجابر إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، مشيدًا بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يوفر فرصًا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، ومؤكدًا في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الصناعة والتكنولوجيا الإمارات رئاسة الجمهورية الاستثمارات الإماراتية

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