اتهام بإنجاب أطفال مشوهين|«غادة العبسي» تُثبت خلو حملها السابق من العيوب الخلقية

نشرت الكاتبة الروائية غادة العبسي، عبر صفحتها على فيس بوك" نص وقائع الدعوى المذكور فيها أن طفلتها مشوهة لإصابتها بمتلازمة داون، كما نشرت “العبسي” صورة ضوئية لتحليل النمط النووي الخاص بحملها السابق لابنتها سدرة عام 2017 ، وظهر أنه نمط طبيعي لأنثى .

وأقام زوج “العبسي” دعوى قضائية يتهمها فيها بإنجاب أطفال غير أصحاء، كما طالبها بسحب نسخ روايتها الأخيرة "سدرة" التي سمتها على اسم طفلتها، من السوق، والمطالبة بتعويض مالي.

وجاء في صورة الدعوى التي نشرتنها العابسي: "أنها سبق لها الحمل والاجهاض في إحدى الزيجتين السابقتين على الطالب بل إنها ادعت غير ذلك ومارست الكذب والغش والتدليس على الطالب وهو ما ظهر بعد ذلك كون الحمل الذي حملته لطفل مشوه بمتلازمة دوان ، ومع ذلك أكملت المسيرة مستنزفه الطالب ماديا وعصبيا ومعنويا ما كلفة ما يقرب من .... والاشعاعات والتحاليل بالمراكز الخارجية المتخصصة والتي اثبت عكس ما ادعته المعلن اليها وأنها سبق لها الحمل والاجهاض كون ذلك الحمل مصاب بمتلازمة دوان وان الجنين يولد مشوها غير طبيعيا لم يقدر له العيش والحياة ولو قدر له الحياة وكون ان المعلن اليها طبيبة بالاساس وتعلم .

إضافة إلى ذلك نشرت “العابسي” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " صور تقرير اشعة السونار لابنتها سدرة في عمر 11أسبوعً عام 2019 والذي يظهر منها خلوها التام من أي عيوب خلقية.

ووجدت هذه الواقعة تعاطفًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم تداولها عبر صفحاتهم على "فيسبوك"، وأنهالت موجة من التعليقات المتضامنة والمتعاطفة مع الأم ومع مرضى متلازمة داون

يذكر أن الكاتبة والروائية غادة العبسي قد اشارت إلى أن طفلتها توفاها الله بعد 24 يوما من الولادة، وهي كانت لها ظروف خاصة جدًا، تم اكتشافها من أول الشهر السابع من الحمل.

وأشارت إلى أن الدعاوي القضائية التي رفعت عليها هي “دعوى فسخ عقد زواج، يطالب فيها الزوج بفسخ عقد الزواج لإدعائه إنجابي أطفال مشوهين وغير أصحاء، كما إنه رفع دعوى أخرى يطالب فيها بمنع روايتي سدرة ومصادرة النسخ، وبتعويض مالي أيضا، وفيه إنذار طاعة كمان بالمناسبة”، لافتة إلى أن هذا حدث على مدار الـ٦ شهور الماضية.

قالت “العبسي”: "الغريب أن المستندات التي أرفقت في هذه القضية هي فواتير المستشفى، التي دفعها زوجي لابنته أثناء حجزها في المستشفى، وهو يقول إنه وقع عليه ضرر مادي ونفسي جراء هذا الحمل والإنجاب، وهو يرى أن هذا كان عبء عليه كبير، و"ومافهمتش الحقيقة هل لما بنتي مصابة بمرض متلازمة داون فأي قانون أو دين يعفيني من مسؤولياتي تجاه ابنتي".