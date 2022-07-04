الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الخميس.. موعد محاكمة الطفل المتهم بقيادة سيارة والدته بالمحلة

محكمة
محكمة
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تنظر محكمة الطفل بالمحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، الخميس المقبل، أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم بقيادة سيارة والدته ودهسه طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ووفاتها أثناء ذهابها للدرس.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة طالبة دهستها سيارة ملاكي، بمنطقة شكري القوتلي.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير الطالبة ميسرة محمد الحباك بالصف الثالث الإعدادي دهستها سيارة ملاكي يقودها طفل وفر هاربًا، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي أمرت بإحالته للمحاكمة.

محكمة الطفل الغربية أولى جلسات محاكمة الطفل سيارة والدته

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