انهيار والدة الإعلامية شيماء جمال لحظة خروجها من مشرحة زينهم (فيديو)

دخلت والدة الإعلامية شيماء جمال في حالة انهيار وبكاء، لحظة خروج جثة ابنتها من مشرحة زينهم، وركبت السيارة التي تنقل الجثة لإلقاء نظرة الوداع على ابنتها، بعد مقتلها على يد زوجها بسبب الخلافات على إعلان زواجه منها، بعد 7 سنوات على زواجهما، من بينها سنة عرفيًا.

وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال، والمقتولة على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه، إنها بمجرد رؤيتها داخل المشرحة وجدتها مكبلة اليدين والرجلين، وحتى من ناحية البطن بالجنزير، متابعة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "خنقها بالإيسكارف اللي كانت لابساها، ودفنها صاحية".

وأكدت والدة "شيماء" مطلبها بإعدام القاتل قبل دفن ابنتها اليوم، والصلاة عليها بمسجد السيدة نفيسة.

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وأمرت جهات التحقيق اليوم بالتصريح بدفن جثمان المذيعة شيماء جمال، المذيعة بإحدى القنوات الفضائية، بعد أن لقيت مصرعها على يد زوجها بالاشتراك مع شخص آخر.