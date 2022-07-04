مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة صرف صحى فى سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، أسفل عجلات سيارة نصف نقل فنطاس صرف صحي، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول الطفلة "فاطمة ع ع"، 9 سنوات، تلميذه- وتقيم دائرة مركز دار السلام، جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

وقالت والدتها، ربة منزل- وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو طفلتها المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نصف نقل فنطاس صرف صحي، قيادة "رأفت. ع" سائق، ويقيم بندر دار السلام؛ مما نتج عنه وفاتها واتهمت قائد السيارة التسبب فـي الحادث، ونفت الشبهة الجنائية.

وأكد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها.

وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.