الأحد 03 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدنمارك: مقتل عدة أشخاص بعد إطلاق نار في مركز تجاري بكوبنهاجن

إطلاق نار
إطلاق نار
ads

أعلنت شرطة الدنمارك أن عدة أشخاص قُتلوا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن اليوم الأحد، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا ولا يمكنها استبعاد أن يكون ذلك "عملًا إرهابيًا".

وقالت شرطة العاصمة كوبنهاجن إنها أرسلت عددًا من رجال الأمن إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس البقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة.

وذكرت الشرطة أنه لا يوجد حاليًا ما يشير إلى وجود شركاء في واقعة إطلاق النار.

وقال متحدث لرويترز إن المستشفى الرئيسي بالعاصمة استقبل "مجموعة محدودة العدد من المصابين" للعلاج. وأضاف أن المستشفى استدعى جراحين وممرضات وموظفين آخرين.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر أفراد شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

كما أظهرت لقطات نشرتها صحيفة إكسترا بلاديت عمال إنقاذ يحملون شخصًا على محفة وينقلونه إلى سيارة إسعاف.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الدنماركية القبض على شخص في أعقاب إطلاق نار في مركز تجاري في العاصمة كوبنهاجن. 

وأكدت الشرطة مساء اليوم الأحد، أنها لا يمكنها في الوقت الراهن أن تدلي بمعلومات أكثر من ذلك. 

شرطة الدنمارك كوبنهاجن عملا ارهابيا رجل دنمركي العاصمة كوبنهاجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

المعضلة التى يجب أن يحلها وزير التموين

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني الزراعي 2022 للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تحقيقات حادثة الكلورين في العقبة: قوة الأجهزة الأمنية والثقة والمستقبل

رشا عبدالمنعم

الحب فى زمن الكوليرا

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

إبراهيم داود

الشيخ إمام.. صاحب «مصر يامّا يا بهية» الذى لا يعرفه أحد

ماجد حبته

اجتماع بيروت التشاورى

عبدالوهاب داود

ارفعوا أيديكم عن اللاجئين

لواء. محسن الفحام

صحوة مجتمع

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟

حزب الله يطلق 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال