الدنمارك: مقتل عدة أشخاص بعد إطلاق نار في مركز تجاري بكوبنهاجن

أعلنت شرطة الدنمارك أن عدة أشخاص قُتلوا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن اليوم الأحد، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا ولا يمكنها استبعاد أن يكون ذلك "عملًا إرهابيًا".

وقالت شرطة العاصمة كوبنهاجن إنها أرسلت عددًا من رجال الأمن إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس البقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة.

وذكرت الشرطة أنه لا يوجد حاليًا ما يشير إلى وجود شركاء في واقعة إطلاق النار.

وقال متحدث لرويترز إن المستشفى الرئيسي بالعاصمة استقبل "مجموعة محدودة العدد من المصابين" للعلاج. وأضاف أن المستشفى استدعى جراحين وممرضات وموظفين آخرين.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر أفراد شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

كما أظهرت لقطات نشرتها صحيفة إكسترا بلاديت عمال إنقاذ يحملون شخصًا على محفة وينقلونه إلى سيارة إسعاف.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الدنماركية القبض على شخص في أعقاب إطلاق نار في مركز تجاري في العاصمة كوبنهاجن.

وأكدت الشرطة مساء اليوم الأحد، أنها لا يمكنها في الوقت الراهن أن تدلي بمعلومات أكثر من ذلك.