نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 فى جميع المحافظات

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الطلاب في المحافظات، وبدأ البحث عن نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022، على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر بعد أن أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا، وقد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، النتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية وأكدت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة لكافة الطلاب على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.

نسبة النجاح في الدبلومات الفنية 2022

وبلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 قرابة 63.36%، بينما بلغت نسبة الرسوب 27.31%، فيما قد بلغ عدد الطلاب الذين قد أدوا الامتحانات 789351 طالبًا وطالبة الامتحانات ونجح منهم 539564 طالبًا ويؤدى امتحان الدور الثاني من الدبلومات الفنية 215572 طالبا، وإجمالي الباقين للإعادة 34204 طلاب بنسبة 4.33%.

تفاصيل نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022

وفي بيان لوزارة التربية والتعليم والتعليم فني أكّدت أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 بالنسبة لنظام 5 سنوات 80.84 % ونظام 3 سنوات 69.35%، موضحة أنه بالنسبة للتعليم والتدريب المزدوج بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات 85.02 % وبالنسبة للبرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات 86.36%.

ويهتم أولياء الأمور بنسبة النجاح في المدارس التكنولوجية التطبيقية التي ألحقوا بها أبناءهم ومعظمها تخرج منها الطلاب هذا العام أول الدفعة في معظم المحافظات، وهي تلقى إقبالًا كبيرًا للاتحاق بها لضمان المستقبل وارتفاع مستوى التعليم، من هنا يُكثف البحث عن نتيجتها من مختلف المحافظات، وفي نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات قد بلغت 70.73% وبالنسبة لنظام 3 سنوات إعداد مهني بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 نحو 44.61%.

وفي بيان نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أوضح أنَّ نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها مسميات خاصة وتتعدد الشهادات بها لتصل الى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وجود نظامين للدراسة (3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة، لافتاً إلى أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 بلغ عددهم 29 طالبًا وطالبة من 13 محافظة تضم محافظات.