رئيس مجلس القيادة اليمنى: التجربة المصرية منذ 30 يونيو جديرة بالإعجاب

في مقال له..

نشر الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، اليوم، مقالا بجريدة "الأسبوع" بمناسبة ذكرى انطلاق ثورة 30 يونيو المجيدة.

وإلى نص المقال: "تحتفل مصر العزيزة، هذه الأيام بالذكرى التاسعة لانطلاقة ثورة 30 يونيو، هذه الثورة العظيمة التي حققت إرادة وتطلعات الشعب المصري، وأنقذت بلده من خطر داهم يستهدف هويته، ووحدته الداخلية، ونشر الفتنة بين ربوعه، وتدمير الريادة العربية لمصر، ودورها العربي، والافريقي، والإسلامي".

وأضاف: "لقد كان للجيش المصري دوره العظيم بقيادة أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع البلاد على الطريق الصحيح، وأعاد بناء مؤسساتها، وأطلق العنان لتشمير السواعد من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي، والعمراني المدهش، وهو ما تجسد في المشروعات القومية الكبرى التي مثلت نموذجا يحتذى في المنطقة".

وتابع: "استطاعت مصر خلال السنوات الماضية التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، مواجهة التحديات الكبرى، والتغلب عليها بنجاح مثير للإعجاب، وفي المقدمة إعادة الأمن والاستقرار، وتنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي، التي وضعت هذا البلد العربي العريق في مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات الناشئة، وفي غضون سنوات قليلة كانت مصر محل إشادة العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية من حيث معدلات النمو، التي وصلت إلى نحو 5.6 بالمائة قبيل أزمة كورونا، التي تمكن الاقتصاد المصري من تجاوزها هي الأخرى بتماسك منقطع النظير، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة".

وأوضح: "أكدت في لقائي الأول بأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارتي الأخيرة للقاهرة، هذا الإعجاب بالتجربة المصرية التي يقودها، والإنجازات التي تحققت على الأرض خلال فترة زمنية محدودة، ومن دون شك، فإن هذه النجاحات على أرض مصر تعطي للشعوب الأخرى، وفي المقدمة شعبنا اليمني، الكثير من العبر والدروس الملهمة والأمل بإمكانية تجاوز الواقع الصعب وإعادة النهضة والبناء رغم التحديات التي جلبتها حرب الميليشيات الحوثية.. إن اليمن قيادة وشعبا لن ينسى لمصر مواقفها التاريخية في دعم الشرعية الدستورية والمشاركة في التحالف المساند له، واحتضانها أكثر من مليون شخص من أبنائه المقيمين والوافدين الذين نزحوا، وهجروا قسرا في أعقاب استيلاء الميليشيات المدعومة من إيران على الدولة، والانقلاب على التوافق الوطني.. لقد كانت مصر، خير عون وسند للنازحين والجرحى والمصابين، وهو امر ليس بغريب على شعبها الكريم، وقائدها الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واختتم: "قد مثلت مواقفنا المشتركة خلال زيارتي الأخيرة لمصر، تجسيدا حيا للعلاقات التاريخية بين بلدينا الشقيقين، وافاقها الجديدة في عهد ثورة يونيو، ومبادئها، ومنطلقاتها العروبية والقومية، في مواجهة التحديات المحدقة، وهي ذات المبادئ التي أكد عليها بيان القاهرة الذي جاء بعد اللقاء الهام بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد بالمملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ليؤكد حرص البلدين الشقيقين على أمن اليمن، واستقراره، ودعم مجلس القيادة الرئاسي، والمكونات المساندة له.. مرة أخرى أجدد بهذه المناسبة، التحية لشعب مصر وقائد ثورته، ونهضته الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية وفي المقدمة جيشه العظيم، ومؤسسته الأمنية بكل فروعها".