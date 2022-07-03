توزيع درجات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022

انتهى طلاب الثانوية العامة 2022، بشعبتيها العلمية والأدبية، منذ قليل، من أداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، الذي أداه الطلاب، صباح اليوم الأحد، داخل اللجان الامتحانية، بينما انتهى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا "ورقة ثانية"، بينما طلاب الثانوية العامة مدارس "المتفوقين STEM" الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)".

وأدى صباح اليوم، 707 آلاف و992 طالب وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام امتحانات المواد الأساسية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022

وترصد "الدستور" تفاصيل توزيع درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022، والتي تشمل 50 سؤالاً، منها 40 سؤالا لكل واحد منها درجة، و10 أسئلة لكل منها درجتين، لتصبح الدرجة النهائية الكبرى 60 درجة والصغرى 30 درجة.

وتشمل توزيع درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022 ، درجتين لكل مسألة، كما سيشمل الامتحان من سبع إلى تسع مسائل، كما ستكون من الأبواب "الثاني، الثالث، الرابع" في المقرر الدراسي، أما بقية أسئلة الامتحان ستكون درجة واحدة لكل سؤال.

توزيع درجات أسئلة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم امتحان مادة الكيمياء مع تحديد النظام الجديد التي تنطلق به امتحانات الثانوية العامة 2022.

تكون أسئلة الامتحان على هيئة الاختيار من متعدد وفقا للنظام الجديد نظام البابل شيت ويكون بجانب ورقة الامتحان ورقة المفاهيم لكي تساعد الطالب في إجابة أسئلة امتحان الثانوية العامة 2022، ويكون المجموع الكلي للثانوية 410 درجة كما هو في العام الماضي.

ونقدم لكم طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 توزيع درجات مادة الكيمياء وعلى أن تكون الدرجة الكبرى امتحان مادة الكيمياء 60 درجة، حيث يتضمن امتحان الكيمياء 50 سؤال، 40 سؤال كل سؤال بدرجة وعشرة أسئلة كل سؤال بدرجتين.

والدرجة الصغرى لامتحان مادة الكيمياء هي 30 درجة، وهي الدرجة التي يجب الحصول عليها بحد أدنى للنجاح.

توزيع درجات امتحان الكيمياء وفقا لأبواب المنهج

ويأتي توزيع درجات امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 40 سؤالا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

وبالنسبة لتوزيع الدرجات على أبواب المنهج فجاء على النحو التالي:

الأول العناصر الانتقالية: 8 درجات.

الثاني التحليل الكيميائي: 10 درجات.

الثالث الاتزان الكيميائي 9 درجات.

الرابع الكيمياء الكهربية: 11 درجة.

الخامس الكيمياء العضوية: 22 درجة.