السبت 02 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالاتجار في المخدرات بالمقطم

حبس
حبس
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس متهم بالاتجار في المخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى لفحصها، والتحري عن نشاطه الإجرامي.

تمكن قسم شرطة المقطم من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (2913 قرص مخدر – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي وهاتف محمول).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.   

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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