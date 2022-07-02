لـ «محبو القمر».. الظواهر الفلكية في يوليو بالتواريخ

عدة ظواهر فلكية تزيّن سماء مصر في شهر يوليو، وينتظر محبو الفلك بشغفٍ شديد متابعة هذه الظواهر، خاصة وأن شهر يوليو الجاري به عدد من الظواهر المقرر حدوثها في أيام مختلفة.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للفلك، عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تواريخ الظواهر الفلكية التي ستحدث في مصر في شهر يوليو الجاري.

10 يوليو.. القمر وأنتاريوس

قال أشرف تادرس أن القمر يقترن مع النجم اللامع أنتاريوس "قلب العقرب - الأحمر اللون" الواقع في برج العقرب، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل إلى أن يغربا في غضون الساعة 2:00 فجر اليوم التالي.

وأكد "تادرس" أن القمر يبدو كما لو كان بدرًا في الفترة من 12 إلى 14 يوليو، مؤكدًا عدم قدرة العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة دون اجهزة، أما ذروة البدر فستكون في 13 يوليو حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.5%.

15 يوليو.. اقتران القمر وزحل

يقترن القمر مع كوكب زحل في منتصف يوليو، حيث يراها الأشخاص بالعين المجردة متجاورين في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 9:00 مساء، ويظلان في السماء حتى صباح اليوم التالي.

19 يوليو.. اقتران القمر والمشتري

يقترن القمر مع كوكب المشتري في 19 يوليو، حيث يستطيع الأشخاص رؤية هذه الظاهرة في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 11:00 مساء، ويظلان بالسماء حتى صباح اليوم التالي.

21 و22 يوليو.. اقتران القمر والمريخ وأورانوس

يقترن القمر مع كوكب المريخ في هذين اليومين، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وأكد "تادرس" أن القمر سيكون عن يمين المريخ يوم 21، ثم على يسار المريخ يوم 22 يوليو حيث يكون في هذا اليوم مقترنا أيضا بكوكب أورانوس، لكن لا نستطيع رؤيته بالعين المجردة، حيث يحتاج الأمر إلى تلسكوب صغير أو نظارة معظمة، ويظل المشهد مرئيا بالسماء حتى صباح اليوم التالي.

23 يوليو.. القمر والثريا

أكد "تادرس" أن القمر يقترن مع الحشد النجمي الثريا "الأخوات السبعة أو بلايدس" الواقع في برج الثور، حيث يمكننا رؤية المشهد في غضون الساعة 1:00 بعد منتصف الليل تقريبا ويظلان بالسماء إلى أن يختفيا مع زيادة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

26 و27 يوليو.. اقتران القمر والزهرة

يقترن القمر مع كوكب الزهرة في هذين اليومين، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 3:45 فجرا، ويكون القمر فوق الزهرة يوم 26، ثم يكون على يسار الزهرة يوم 27، ويظلان بالسماء إلى أن يختفيا مع زيادة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

28 يوليو.. القمر الجديد

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيء مواجها للشمس، ووجهه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.

28 و29 يوليو.. زخة شهب دلتا الدلويات

أكد "تادرس" أن رؤية "شهب دلتا" ستكون الدلويات هذا العام جيدة جدا بسبب القمر الجديد الذي يعني سماء مظلمة تماما، وأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

وتظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.