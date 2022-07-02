المستشار محمد عيد محجوب يتسلم مهام عمله رسميا رئيسا لمحكمة النقض

تسلم المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مهام عمله رسميا، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا للنقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من أول يوليو، خلفا للمستشار عبد الله عمر شوضة الذي بلغ سن المعاش.

اختير المستشار محمد عيد محجوب رئيسا لمحكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على أن يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.