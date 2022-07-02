السبت 02 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المستشار محمد عيد محجوب يتسلم مهام عمله رسميا رئيسا لمحكمة النقض

رئيس محكمة النقض
رئيس محكمة النقض
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تسلم المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مهام عمله رسميا، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا للنقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من أول يوليو، خلفا للمستشار عبد الله عمر شوضة الذي بلغ سن المعاش.

اختير المستشار محمد عيد محجوب رئيسا لمحكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على أن يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المستشار محمد عيد محجوب محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى

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