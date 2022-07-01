لزيارة مسار العائلة المقدسة.. نيافة الأنبا باخوم يستقبل وفدًا كنسيًا من إنجلترا

استقبل نّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، اليوم الجمعة، وفدًا كنسيًا من إنجلترا، بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون، لزيارة معالم مسار العائلة المقدسة بمصر.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الكنيسة الكاثوليكية بمصر لمفهوم الحج الديني، وأهميته بالنسبة للكنيسة المصرية، وللوطن بأسره.

وتحدث نيافته خلال اللقاء حول دور الكنيسة الكاثوليكية بمصر في بناء حياة وخدمة ورسالة المواطن المصري، كما أكد الأنبا باخوم على أن الكنيسة الكاثوليكية تشجع المؤمنين على عيش حياة الشهادة بين أفراد المجتمع.

جدير بالذكر أن الوفد الكنسي يواصل زيارته لمسار العائلة المقدسة بمصر خلال الفترة الحالية، حيث سيتجه لزيارة بعض المعالم المقدسة بسيناء، ومن بعدها إلى الأراضي المقدسة.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر لـ 29 يوم خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لأخر.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

وفي سياق متصل، تبدأ الأديرة القبطية الأرثوذكسية إغلاق أبوابها أمام الزوار والرحلات الكنسية، بالتزامن مع بدء الصوم، وذلك لقضائه فترة الصوم في الخلوات الروحية للرهبان، كعادتهم خلال فترات الأصوام المسيحية.

ويعتبر صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته، ويأتي صوم الرسل في أيام غير محددة تتراوح بين 15 و49 يوما تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 5 أبيب من الشهور القبطي، والذي يحل به عيد الرسل.