الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: اجتياح أوكرانيا أربك أسواق السلع الزراعية حول العالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، إن غزو روسيا لأوكرانيا أربك أسواق السلع الزراعية في العالم عندما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الرئيسية وعناصر الإنتاج مثل الأسمدة وعلف الحيوان.

وأظهرت بيانات “يوروستات”، أن متوسط سعر السلع والخدمات التي تُستهلك حاليا في الزراعة زاد 9.5 % في الربع الأول من 2022 مقارنًة بالربع الأخير من 2021 بما في ذلك زيادة نسبتها 21.2 في سعر الأسمدة ومحسنات التربة و17.4 % زيادة في سعر الطاقة وزيوت التشحيم و9.2 في المئة زيادة في سعر علف الحيوان.

وقال “يوروستات” إن متوسط سعر المنتجات الزراعية زاد بنسبة ستة في المئة في نفس الربع.

ويعطل غزو روسيا لأوكرانيا، وهما دولتان رئيسيتان مصدرتان للسلع الزراعية، شحنات زيوت الطعام والأسمدة من منطقة البحر الأسود مما تسبب في زيادة قياسية تقريبا في أسعار القمح والصويا والذرة في وقت سابق من العام الجاري.

وروسيا دولة رئيسية مصدرة للأسمدة وأوكرانيا دولة رئيسية مصدرة للذرة وزيت دوار الشمس.

وفي وقت سابق،  أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل حقوق مشروع ساخالين- 2 للنفط والغاز الطبيعي إلى شركة تشغيل روسية جديدة، في خطوة تثير مخاوف المساهمين الأجانب شل وميتسوي وميتسوبيشي.
وتراجعت قيمة حقوق المساهمين لشركتي ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة وبموجب المرسوم ستنتقل كل حقوق ملكية المشروع المشترك إلى روسيا.

روسيا علف الحيوان غزو روسيا لأوكرانيا أسعار القمح الغاز

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