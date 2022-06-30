الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«خسرنا 16 مليار دينار».. مؤسسة النفط الليبية تعلن «القوة القاهرة»

المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الخميس، حالة القوة القاهرة على ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي، مؤكدة أنها لا تزال سارية في ميناءي البريقة والزويتينة.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، إن المؤسسة حاولت مرارا وتكرارا تجنب إعلان حالة القوة القاهرة إلا أن تنفيذ التزاماتها أضحى أمرًا مستحيلا مما اضطرنا لإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ السدرة ورأس لانوف، إضافة الى حقل الفيل مع استمرارها في ميناءي البريقة والزويتينة.

وتابع صنع الله أنه بموجب هذا الإعلان فإنه صار من المستحيل بما في ذلك تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليته ما أوصلنا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي.

وأضاف أن المؤسسة لا تستطيع تغطية احتياجات المرافق الحيوية في البلاد بالمحروقات، وأن مبادلة النفط الخام من الإنتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج، فضلا عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة، بسبب رفض المصرف المركزي ووزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأمريكي.

وأوضح صنع الله أن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت 16 مليار دينار ليبي حتى تاريخه، والإنتاج  انخفض وانحدر بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 آلاف برميل في اليوم بانخفاض قدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، علاوة على فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل الفارغ وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول ابوالطفل.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا القوة القاهرة مينائي البريقة والزويتينة موانئ السدرة راس لانوف

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