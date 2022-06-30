الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 1443 وفضل صيام التسع أيام

صيام
صيام
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دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 1443 من أكثر الموضوعات بحثًا هذه الساعات مع اقتراب اليوم الأول من العشر أيام المباركة على الانتهاء وغروب شمس غرة الأول من ذي  الحج، واليوم الخميس الموافق 30 يونيو بدأت اليوم أول أيام العشر الأوائل لذي الحجة، والتي تشتهر بكثر الأعمال المحببة إلى الله فهي أكثر الأيام حبًا وفضلًا للمسلمين كونها تحمل خير وفير وثواب عظيم، ويفضل فيها أعمال يتقرب فيها العبد من ربه مثل الصوم والصلاة والذكر والتسبيح والتكبير، أملًا في التقرب بها إلى الله تعالى واغتنام مرضاته.

 

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 1443

 

ويقترن الصوم والصلاة الكثير من الذكر والدعاء لذا يكثر البحث عن دعاء اليوم الأول من ذي الحجة والأدعية المستجابة والفضلة في هذا اليوم المبارك، وفي السطور التالية يقدم الدستور الدعاء المفضل لهذا اليوم الفضيل.

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة

«اللهم يا من كفانا كل شيء اكفني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة، وثبتني اللهم على ما يرضيك وقربني ممن يواليك، واجعل غاية حبي وبغضي فيك، ولا تقربني ممن يعاديك، وأدم علي نعمتك وبرك، ولا تنسني ذكرك، وألهمني في كل حال شكرك، وعرفني قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها».   

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     دعاء اليوم الأول من ذي الحجة

  1. «لا إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني».
  2. «اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مُضلين».
  3. «اللهمَّ إني أسألك عيشةً نقية، وميتةَ سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم أعطني بقدرِ نيتي فإني لا أنوي بأحد إلا خيرًا، وارزقني أجمل ممّا أتمنى، وأكثر ممّا أتوقّع، وأفضل ممّا أدعو».
  4. «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني مسلما، وأخرجتني من ظلمة الأحشاء، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا، وسّع اللهم عليّ فيما رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، إنك على ما تشاء قدير».

 

ويكثر البحث والسؤال عن فضل العشر من ذي الحجة والصيام في هذه الأيام المباركة .

 

حكم صيام التسع الأوائل من ذي الحجة 1443

ويعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووردت في القرآن الكريم في قوله تعالى «وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، إذ جاء عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». (أخرجه أبوداود).

دعاء اليوم الأول ذي الحجة دعاء ذي الحجة 1443 الصوم

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