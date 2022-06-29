مع بدء العشر الأوائل من ذى الحجة.. رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022

يبدأ غدًا الخميس، أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 وهي أيام قليلة تفصلنا عن عيد الاضحى 2022 في مصر والدول العربية، حيث أعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، كما أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قرارها رقم (158 / هـ) الذي تضمن أن يوم غد الخميس الموافق للثلاثين من شهر يونية 2022، هو غرة شهر ذي الحجة.

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022

مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة 1443، غدًا الخميس، يتبقى 9 أيام على العيد الكبير 2022.

وازدادت معدلات البحث عن رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 بالتزامن مع بدء العشر من ذي الحجة 1443 لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا؛ لتبادل التهنئة والمباركات بقدوم العيد الكبير 2022.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 مع بدء العشر من ذي الحجة 1443

أولاً: تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتكم وتتسابق الأقلام لتنثر حبر مودتها إليكم وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم لكن الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء بعيد أضحى سعيد وعمراً بالفرح يزيد.

ثانياً: ها هو العيد السعيد جاء يحمل البشرى وينثر الرَّخاء داعياً إلى المحبة والإخاء وجميل اللقاء بين الأحباء والأهل والأصدقاء فكل عام وأنتم بخير، لعل العيد يجمعنا في أطيب لقاء.

ثالثاً: للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

رابعاً: كل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى سعيد على الجميع.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 مكتوبة

إلى أغلى وأغلى وأحلى وأحب الناس ، عيد سعيد يا تاج الرأس.

لمن ابتسم ابتسم وطبعها على حزني .. لمن علمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي … أبعث لك بالتهنئة قبل كل البشر .. سنة جديدة سعيدة.

أيام حياتي أربعة ، يوم التقيت بك ، يوم رؤيتك ، يوم رغباتك ، ويوم العيد معك.

كل عام وقلوبك طاهرة وطيبة كل عام وأنت سعيد لمن حولك كل عام وأنت بخير والله أقرب.

كل عام وأنت حبيبي وأنت في قلبي وسعادتي ورضائي ووطني وابتسامتي وأجمل أشيائي عيد الأضحى مبارك.

حبيبي كل عام وانت فرحتي امام الدنيا وضحكة السعادة في عيناي كل عام وانتم بسرور العيد سعيد عيد الاضحى.