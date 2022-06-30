الخميس 30 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة زوجين وابنتهما بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب زوجان وابنتهما بحروق متعددة، اليوم الخميس، إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم بقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الحالات الثلاث إلى مستشفى منيا القمح المركزى مستشفى السعديين.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى منزل بقرية بيشة عامر دائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتبين من الانتقال والفحص نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق، اندلع الحريق بالطابق الأول إثر انفجار أسطوانة غاز، داخل المنزل، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الزوجين وابنتهما.

زوجان ابنتهما حروق قرية بيشة عامر منيا القمح

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