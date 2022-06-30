استعجال التحريات بواقعة نشر رجل صور خاصة لزوجته في المقطم

استعجلت نيابة المقطم الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة اتهام ربة منزل، لزوجها بابتزازها بصور فاضحة.

واستمعت النيابة إلى أقوال السيدة التي قالت إنها على خلاف مع زوجها منذ مدة، وتركت له المنزل، بسبب سوء أخلاقه، وحاول الصلح أكثر من مرة ولكنها رفضت فهددها بنشر صور فاضحة لها خلال تواجدها معه في المنزل.

وأضافت أنها لم تهتم بتهديده واعتقدت أنه لا يجرؤ على ذلك كونها زوجته خوفاً على سمعتها وسمعة أبنائه، ولكنها فوجئت به بالفعل ينفذ تهديده، ويبتزها، وينشر الصور ويهددها بنشر صور أخرى، فقامت بتحرير محضر ضده.

واستدعت النيابة الزوج لسماع أقواله، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط الزوج.

وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من سيدة تتهم زوجها بابتزازها بصور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط الزوج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حول الواقعة.