الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لشخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية.

وكانت قد تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام  شخصين، بمزاولة نشاط غير مشروع في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام  المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبحوزته 2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين"، وشهادات جامعية مزورة ورخصتي مرور، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد الأختام المضبوطة بحوزته مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واعترف المتهم  على صديقه وشريكه في التزوير وتم ضبطه، وبحوزتهما جهاز كمبيوتر بمشتملاته،  وطابعة وأختام والمستخدم في ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

محكمة جنايات القاهرة شخصين السجن المشدد تزوير المحررات الرسمية

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