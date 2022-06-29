الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل متهم بابتزاز زوجته بصور فاضحة فى المقطم

حبس عامل
حبس عامل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل فى اتهامه بابتزاز زوجته بصور خاصة بينهما لرفضها الصلح، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من سيدة تتهم زوجها بابتزازها بصور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل «الزوج» المتهم، بعد التأكد من ارتكابه الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حول الواقعة، والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيقات.

وقالت الزوجة أمام النيابة، إنها على خلاف مع زوجها منذ فترة وتركت له المنزل بسبب سوء أخلاقه، وهذا ما دفعه إلى محاولة الصلح، وعندما رفضت هددها بنشر صور فاضحة لها.

ولفتت إلى أنها لم تستمع لتهديده خاصة أنها زوجته، وأنه لا يجرؤ على ارتكاب تلك الفعلة وتشويه سمعتها وسمعة أبنائه، ولكنها تفاجأت به بالفعل ينفذ تهديده، ويبتزها، وينشر الصور ويهددها بنشر أخرى، فلجأت لتحرير محضر ضده.

تجديد حبس عامل زوجته صور المقطم فاضحة

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