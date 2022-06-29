الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لسائق تعدى على فتاة بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، بالسجن سنة مع الإيقاف للمتهم "م.م.ف" سائق مركبة "توك توك"، لاتهامه بالتعدي على المجني عليها "م.ط.ي".

تعود أحداث القضية رقم 33259 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان بلاغًا من والد المجني عليها يفيد بقيام المتهم بالتعدى على ابنته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه عقب ترك المجني عليها "م.ط.ي" لمنزل جدتها لم تعُد إلى المنزل، واتصلت بالمتهم "م.م.ف" سائق "توك توك"، للحضور إليها واصطحابها لمنزله، فاستجاب لها، وحال وجودها بمنزله تعدى عليها لرغبته في الزواج منها.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية بناءً على طلب شهادة والد المجني عليها بالتنازل والتصالح مع المتهم، وذلك بناءً على طلب الزواج منها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

جنايات الإسكندرية ئق توكتوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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