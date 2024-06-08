السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثامين 11 مهاجرًا قبالة ساحل ليبيا

مهاجرين
مهاجرين

أعلنت منظمة أطباء الحدود غير الحكومية الإنسانية، انتشال جثامين 11 مهاجرًا، أمس الجمعة، بعد أن جرفتها أمواج البحر قبالة الساحل الليبي.

 

وكتبت المنظمة على منصة "إكس": "بعد عملية بحث استمرت أكثر من 9 ساعات، تمكن فريق السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود (جيوبارينتس)، من انتشال جثامين 11 شخصًا فقدوا حياتهم للأسف".

 

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية العثور على جثامين 11 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا.

 

وذكرت المنظمة على منصة "إكس" أن طاقم الطائرة الاستطلاعية "سيبرد" التابعة لها رصد 11 جثمانًا.

 

وأضافت: "لا نعرف إذا كانت الجثث التي عُثر عليها قبالة الساحل الليبي هي لضحايا حادث غرق غير معروف حتى الآن. الأمر المؤكد هو أننا نحلّق فوق مقبرة جماعية تريدها أوروبا".

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