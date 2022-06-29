الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل شخصين

3 مسجلين خطر
3 مسجلين خطر
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائقين وفلاح بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في قتل شخصين بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز فاقوس.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

وتعود أحداث القضية رقم 21557 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة فاقوس، والمقيدة برقم  1578 لسنة 2021 کلي شمال الزقازيق، ليوم 28 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي، بوصول كل من "عبد العال ع. ع." مصابًا بجرح نافذ بالجانب الأيسر، 42 عامًا - فلاح مقيم أشكر فاقوس، و"سالم ع س" - 48 عامًا سائق جرار مصابًا بجرح نافذ بالصدر.

وتبيَّن من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث المركز، برئاسة العميد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، قيام كل من "عليوة ع ع" - 45 عامًا - سائق مقيم السماعنة مركز فاقوس، وشقيقه "محمد" - 43 عامًا - سائق توك توك مقيم السماعنة، و"سامح م ال" - 35 عامًا - فلاح مقيم السماعنة، بالتعدي على المجني عليهما بسلاح أبيض إثر خلافات بينهما قاموا بالترصد لهم والتربص بهما محدثين إصابتهما شروع فى قتل.

وتم القبض على المتهمين وبالعرض على النيابة العامة، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق السجن المشدد قتل شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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