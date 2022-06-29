موعد إجازة 30 يونيو 2022 والإجازات المتبقية لهذا العام

في هذه الساعات يكثف البحث عن موعد إجازة 30 يونيو 2022 في مصر على محركات البحث المختلفة، خاصة من قبل العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، خاصة أن هذا اليوم الذي تحتفل فيه مصر بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن يكون هذا اليوم نهاية هذا الأسبوع، ويحاول الموظفون استغلال حلول هذه المناسبة الخميس لتكون مضافة إلى الإجازة الاسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت، ومن هنا يرغب العاملون في القطاعات المختلفة السفر خلال الأجازات المجمعة لقضاء العطلة في أحد الشواطئ أو المنتجعات السياحية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

إجازة 30 يونيو 2022

ووفقًا لأن إجازة 30 يونيو من الإجازات المدفوعة وفقًا لما يعلنه مجلس الوزراء، فسيحصل موظفو الدولة المصرية في القطاع الحكومي والخاص على 3 أيام متواصلة خاصة أن 30 يونيو سيوافق الخميس المقبل قبل الإجازة الرسمية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الموافقين 1،2 من يوليو 2022.

موعد إجازة 30 يونيو 2022

يُذكر أن 30 يونيو هي الإجازة الوحيدة التي يحصل عليها الموظفون خلال شهر يونيو وستكون موافقة الغد الخميس، حيث تحل الذكرى التاسعة لهذه الثورة، بالإضافة للإجازات الرسمية الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت.

وفي وقتٍ سابق قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات للثانوية العامة وباقي المراحل التعليمية التي لم تنتهي اختباراتها بعد في مواعيدها، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد وإجازة عيد الأضحى المبارك 2022

وحاليًا يكثر البحث أيضًا عن أجازة عيد الأضحى المبارك 2022 من قبل نفس الفئة من موظفي القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، والجدير بالذكر أن معهد الفلك قد أعلن أن هلال ذى الحجة وقفة عرفات 2022 لعام 1443 هـ فلكيًا يوم الجمعـة 8 يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022، وبذلك تبدأ إجازات شهر يونيو 2022 الرسمية لعيد الأضحى منذ يوم 8 يوليو وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.

الإجازات المتبقية في مصر لـ 2022