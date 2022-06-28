الاستعلام عن حالة 8 مصابين في حريق سيارة محملة بالإسفنج بالغربية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في إصابة 8 مواطنين بحروق شديدة نتيجة إصابتهم في حريق بسيارة إسفنج بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.

واستعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين كما طلبت تحريات رجال المباحث في الواقعة.

واندلع حريق هائل في محل لبيع الإسفنج وسيارة محملة بألواح الإسفنج وسيارتين ملاكي ودراجة نارية بسبب ماس كهربائي وملامسة الإسفنج لأسلاك الكهرباء، بمنطقة محلة البرج أول المحلة بمحافظة الغربية، وتم الدفع بـ4 سيارات مطافئ لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في محلة البرج.

انتقلت 4 سيارات مطافئ لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في سيارة ربع نقل محملة بالإسنفج بسبب ملامستها لأسلاك الكهرباء، وتفحمت السيارة بالكامل وامتدت النيران لمحل إسفنج وسيارتين ملاكي ودراجة نارية وواجهة أحد المنازل.

وتعاملت الحماية المدنية مع النيران للسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.