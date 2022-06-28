«الذئب العطوف» على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العرض المسرحي "الذئب العطوف" بقصر ثقافة المطرية بفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. جيهان حسن التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والمقام تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى

العرض تأليف سحر الشامى، أشعار أيمن حافظ، ألحان وتوزيع موسيقى عبد الله رجال، استعراضات حسن محمد، مخرج مساعد عماد صابر إخراج مى عبد الرازق وبطولة سامح صبري، حسن محمد، سيد المصري، أنس عبد الرءوف، بسملة محمد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي غنائي استعراضي وتدعو إلى روح التسامح والعطف بين كل مخلوقات الأرض، ويستمر العرض لمدة ثلاثة أيام.