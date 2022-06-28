الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا إسحق يترأس صلاة القداس بكنيسة الشهيد ابسخيرون في طما

الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
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ترأس الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي من صوم الآباء الرسل الأطهار، بكنيسة الشهيد ابسخيرون القليني بساحل طما البحري التابعة لإيبارشية طما.

وشارك في الصلوات، القس ابسخيرون ظريف كاهن الكنيسة، إلى جانب مجموعة من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

كما دشن مجموعة من أواني الخدمة والأيقونات الجديدة، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٢٦ من أبناء الكنيسة شمامسة منهم ١٠ في رتبة إبصالتس و ١٢ في رتبة أغنسطس، و ٤ في رتبة إيبدياكون.

نيافة الانبا اسحق الشهيد أبسخيرون لإيبارشية طما الأنبا إسحق أسقف الكنيسة شمامسة

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