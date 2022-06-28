الأنبا إسحق يترأس صلاة القداس بكنيسة الشهيد ابسخيرون في طما

ترأس الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي من صوم الآباء الرسل الأطهار، بكنيسة الشهيد ابسخيرون القليني بساحل طما البحري التابعة لإيبارشية طما.

وشارك في الصلوات، القس ابسخيرون ظريف كاهن الكنيسة، إلى جانب مجموعة من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

كما دشن مجموعة من أواني الخدمة والأيقونات الجديدة، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٢٦ من أبناء الكنيسة شمامسة منهم ١٠ في رتبة إبصالتس و ١٢ في رتبة أغنسطس، و ٤ في رتبة إيبدياكون.