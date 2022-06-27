الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب بمصنع كرتون فى العاشر من رمضان

حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية، مساء اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع كرتون بمدينة العاشر من رمضان، وبدأت القوات في إجراء أعمال التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا بنشوب حريق  بمصنع كرتون بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور انتقل عدد من سيارات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتقال النيران، للمصانع المجاورة. 

وكشفت التحريات أن الحريق اندلع في مخزن الكرتون ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائي.

قوات الحماية المدنية أعمال التبريد حريق مصنع كرتون مدينة العاشر من رمضان

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