تفحم سيارة شرطة على طريق شرم الشيخ الساحلى

شهد الطريق الدولي الساحلي بجنوب سيناء، اليوم، تفحم سيارة شرطة، بعد اصطدامها مع دراجة نارية.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادثين، أحدهما تصادم سيارة شرطة رقم (13ب - 19342) مع دراجة نارية رقم (ط. ج. ي - 6789)، على الطريق الدولي الساحلي عند كمين مفارق وادي فيران اتجاه مدينة طور سيناء بحوالي 15 كيلومترا.

ولم يسفر الحادث عن وقوع مصابين، ولكن اشتعلت النيران في سيارة الشرطة، وجرى الدفع بسيارة حماية مدنية لإخماد الحريق.

وأكدت المعاينة المبدئية، أن الحريق نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأفاد البلاغ الثاني، بانقلاب موتوسيكل أمام ميناء شرم الشيخ البحري بمدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة حماد أحمد حماد، 44 عامًا، من الغربية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.