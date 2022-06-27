الإثنين 27 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفحم سيارة شرطة على طريق شرم الشيخ الساحلى

اسعاف
اسعاف
ads

شهد الطريق الدولي الساحلي بجنوب سيناء، اليوم، تفحم سيارة شرطة، بعد اصطدامها مع دراجة نارية.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادثين، أحدهما تصادم سيارة شرطة رقم (13ب - 19342) مع دراجة نارية رقم (ط. ج. ي - 6789)، على الطريق الدولي الساحلي عند كمين مفارق وادي فيران اتجاه مدينة طور سيناء بحوالي 15 كيلومترا.

ولم يسفر الحادث عن وقوع مصابين، ولكن اشتعلت النيران في سيارة الشرطة، وجرى الدفع بسيارة حماية مدنية لإخماد الحريق.

وأكدت المعاينة المبدئية، أن الحريق نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأفاد البلاغ الثاني، بانقلاب موتوسيكل أمام ميناء شرم الشيخ البحري بمدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة حماد أحمد حماد، 44 عامًا، من الغربية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

دراجة نارية درجات الحرارة جنوب سيناء سيارة شرطة غرفة عمليات النجدة مدينة شرم الشيخ ميناء شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

إلى وزير التموين.. د. سهير نظمى تريد حلًا!

الأكثر قراءة

الطب الشرعى يكشف مفاجأة فى قتل فتاة لوالدتها بالقاهرة

أول ظهور لـ«محمد عادل» قاتل نيرة أشرف (بث مباشر)

القاضي يسأل قاتل نيرة: إيه مفهوم الحب عندك؟.. كيف رد المتهم؟

زيادة المعاشات شهر يوليو 2022 وجدول صرف الشهر الجديد

مصر تعزى الأردن فى ضحايا انفجار صهريج غاز بميناء العقبة

الأمن يناقش أسرة مذيعة تغيبت عن المنزل في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الساحل الشمالى

ماجد حبته

السبع فى مواجهة التنين!

محمود خليل

من «عفريت المحمل» إلى «الحج الافتراضى»

مؤمن المحمدي

الست لما

جمال رشدي

التصهين المتصحر

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الماسونى

رشا عبدالمنعم

المسرح الحر واجهة مشرفة تستحق الدعم

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمناخ.. والغذاء

صور

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

أول امتحانات الثانوية «فرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية