موعد ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 ورابط الاستعلام عنها

يبحث مئات من طلاب التعليم الفني عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، مع اقتراب إعلانها نهاية الشهر الجاري بعد أن أنهى طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم في بداية الشهر الجاري، والتي امتدت خلال الفترة من السبت 28 مايو الماضي حتى الخميس 9 يونيو الجاري.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

وينتظر، 830 ألفا و753 طالبا وطالبة ممن أدوا امتحانات الدبلومات الفنية بكافة تخصصات الدبلومات الفنية «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي- تعليم وتدريب مزدوج إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.

يستطيع طلاب شهادة الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال بعض الخطوات التالية:

*الدخول الي بوابة التعليم الفني بالضغط هنا.

*الضغط على ايقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

*اختار الشعبة التي تدرس بها سواء فني صناعي- فني زراعي- فني فندقي- فني تجاري.

*ثم قم بحدد المحافظة التي تقيم بها.

* ثم ادخل بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

* ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة.

* قم بإضافة رقم الجلوس.

* ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام، فيظهر أمامك الدرجات كاملة مع الدرجة الكلية للمجموع.

وسيتم تفعيل هذه الخطوات كاملة بعد اعتماد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022، ثم تحميلها وإعلانها بالمدارس في نفس التوقيت مجانًا.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأكد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم أن عمليات التصحيح والتدقيق في نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.

لطلاب المدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية مستمرة و بمجرد انتهاء عملية مراجعة وأعمال التصحيح سيتم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها عبر بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية 2022.

وذلك في نهاية الشهر الجاري أو بداية يوليو المقبل.

ونوّه محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم بأن موعد امتحان الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2022 سيكون في 30 يوليو المقبل بعد إعلان نتائج جميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة لجميع التخصصات الفنية.