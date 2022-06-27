رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوى 2022 والأوراق المطلوبة للقبول

يبحث أولياء الأمور والطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية عن رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2022 ، مع استعدادهم لتقديم الصف الأول الثانوي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي تجري هذه الأيام وتنتهي بنهاية الشهر المقبل.

موقع تقديم الصف الأول الثانوى 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2022 للتقديم الإلكتروني للطلاب بجميع محافظات الجمهورية وتليها التقديم في المدارس.

يمكن للطلاب بعد الدخول على بوابة التربية والتعليم اتباع الخطوات التالية لتقديم الصف الأول الثانوي:

أولًا الدخول على البوابة من هنا.

ثانيًا تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور للطالب المتقدم، ثم اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثالثًا كتابة اسم الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي، واضغط على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم المزيد حتى تظهر جميع المعلومات عن الثانوية العامة والمدارس.

رابعًا ستظهر خريطة التنسيق والتي تشمل الحد الأدنى لكل مدرسة بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم بكل محافظة.

خامسًا اضغط على زر إملاء الرغبات .

سادسًا الضغط على زر مراجعة الرغبات ويمكن إجراء أي تعديل قبل حفظ الرغبات.

أوراق تقديم الصف الأول الثانوى 2022

• شهادة الميلاد و5 صور منها.

• استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية و4 صور طبق الأصل منها.

• 3 صور لبطاقة ولي الأمر.

• ٥صور شخصية حديثة للطالب.

• ملف التقديم – يوجد بالمدارس- ويحتوي على طلب الالتحاق وملف المتابعة.

• البطاقة الصحية للطالب والمعتمدة من التأمين الصحي

• تجهيز الطوابع المطلوبة وهي 2 طابع نقابة و1 طابع تعليمي و17 طابع بريد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ولي الأمر فقط هو المسئول عن التقديم وغير مسموح لأي شخص آخر، وأي أخطاء في الشهادة الإعدادية أو شهادات الميلاد تقع على مسئولية ولي الأمر.

التقديم للصف الأول الثانوى منازل

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي نظام المنازل وهي :

*استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية.

* التقدم على نظام المنازل لقسم شئون الطلاب بالإدارة التعليمية.

*بيان نجاح إذا كان مر عام على الحصول على الشهادة الإعدادية.

*إفادة من التعليم الثانوي إذا كان مر عامان على الحصول على الشهادة الإعدادية.