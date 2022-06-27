الإثنين 27 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزها مصر.. "+50" برنامج سياحي استكشافي يدعو للمغامرة بعد تجاوز سن الخمسين والتصوير في ٥ دول حول العالم

بوستر البرنامج
بوستر البرنامج
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نجاح كبير حققه برنامج "فيفتي بلاس 50+" الذي عرض مؤخرا على التليفزيون الكويتي، وعدد من المنصات الالكترونية، منها موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، البرنامج تقديم خالد الريس، وينتمي لنوعية البرامج السياحة الاستكشافية، وتم تصوير الموسم الأول للبرنامج بأحدث التقنيات في عدة دول مختلفة هي (أسبانيا، تركيا، سويسرا، فنلندا)، كما تم التصوير في مصر بعدد من المناطق السياحية البارزة ومنها مرسى علم وتم إلتقاط مشاهد ولقطات جماليه للترويج السياحي في مصر بأماكن ليس لها مثيل في العالم، وسيتم عرض حلقات مصر خلال الأسبوع المقبل.

يضم فريق عمل برنامج "+50" فريق مصري بالكامل، بداية من المنتج شريف عادل، والمخرج محمود نافع، و قام بأعمال الجرافيك أحمد إسماعيل، ومنتج منفذ البرنامج طاهر فوزي، و مدير الإنتاج حسام دلال، ومدير التحرير إخاء شعراوي، وحققت أغنية التتر نجاح كبير اذ وصلت نسبة مشاهدتها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة إلى ما يزيد عن المليون مشاهدة، وقام بالتوزيع الموسيقي للأغنية والموسيقى التصويريه للبرنامج الموزع الموسيقي طارق عبد الجابر،  وقد غني تتر البرنامج الصوت الشاب محمد غريب، وتم الاستعانه بأكثر من فريق عمل محترفين في مختلف الدول التي تم التصوير بها.

وتقوم فكرة البرنامج التي تظهر من خلال التتر، على أنه لا يوجد مستحيل مهما كان التقدم في السن، وقد يكون متاحا لكبار السن خوض تجارب استكشافية جديدة مبهرة ومبهجة بالارادة والعزيمة، كما يربط البرنامج بين العادات والقيم المختلفة في عدة دول، ويلقي الضوء على أبرز ما يميز هذه المجتمعات من عادات، ويرصد أبرز الأماكن المناسبة للزيارة بهذه الدول، وقد نقل البرنامج صورة مميزة عن مصر، وما تمتلكه من أماكن ساحرة وجمال الطبيعة الخلابة.

ويواصل البرنامج عرضه عبر منصة "يوتيوب" الشهيرة،  وتخطت نسبة مشاهدات لقطات الحلقات الأولى من البرنامج المليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي انستجرام و تيك توك، إذ تعرض حلقات مصر الأسبوع المقبل، وتتناول مغامرات ستكون مفاجأة للجمهور والمشاهدين عن أماكن في غاية الجمال داخل مصر.

فيفتي بلاس 50 فيفتي المنصات الإلكترونية سويسرا مصر مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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