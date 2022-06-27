مع بدء الاختبارات.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للأيام المتبقية

رغم بدأ امتحانات الثانوية العامة استمر بحث الطلاب عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، ويؤدي الطلاب غدا امتحان اللغة الإنجليزية في اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الذي اعتمده وزير التربية والتعليم في ابريل الماضي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم ترتيب المواد في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بدقة بحيث لا تتعارض مع امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وامتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنواعها كما أوضح بأن مواعيد عقد الامتحانات ترتبط بشكل وثيق بمواعيد بدء مراحل تنسيق القبول بالجامعات، وكذا مواعيد عقد امتحان الدور الثاني للثانوية العامة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للايام المتبقية من الامتحانات والذي سيبدأ غدا الثلاثاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يؤدي الطلاب غدا الثلاثاء 28 يونيو 2022 امتحان اللغة الإنجليزية الثانية من 9 إلى 11 صباحًا – لمدة ساعتين-.

يوم الأحد 3 يوليو 2022 من 9 إلى 12 ظهرًا مادة الجغرافيا.

يوم الخميس 7 يوليو 2022 اللغة الإنجليزية الأولى من 9 إلى 12 ظهرًا -لمدة ثلاث ساعات-.

يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من 9 يوليو إلى 12 يوليو 2022.

يعاود الطلاب الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو مادة التاريخ من 9 إلى 12 ظهرًا – لمدة ثلاث ساعات-.

يوم الأحد 17 يوليو 2022 علم النفس والاجتماع لمدة ثلاث ساعات من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

يوم الخميس 21 يوليو 2022 مادة الفلسفة والمنطق من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

اخبار امتحانات الثانوية العامة 2022

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألاف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحسب وزير التربية والتعليم طارق شوقي فأن امتحان اللغة العربية مر بلا شكاوى أو تسريب، وتم رصد ١٢ حالة غش في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم، مطالبًا الإعلام بحذف كلمة تسريب من القاموس.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2022، سوف تعقد داخل المدارس قبل انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية بيومين حسب جدول الامتحانات بلجان مؤمنة وأيضا مواد الهوية.