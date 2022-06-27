حبس شقيقين بتهمة التسبب فى مصرع شاب وإصابة والدته بقليوب

قررت جهات التحقيق بمركز قليوب في محافظة القليوبية حبس المتهمين في واقعة مصرع شاب بسكتة قلبية وإصابة والدته وشخص آخر بخرطوش في مشاجرة خلال تدخله للدفاع عنها إثر مشاجرة بمنطقة سيدي عبدالرحمن، بدائرة قسم شرطة قليوب، وحرر محضر بالواقعة.

وطلبت النيابة سماع أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث حولها واستعجال تقرير الطب الشرعي في وفاة المجني عليه.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة قليوب، يفيد بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة سيدى عبدالرحمن بقليوب البلد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى طاهر مرعي إثر أزمة قلبية في مكان الحادث.

وكشفت التحريات عن أن مرتكبى الواقعة شقيقان هما جيران المجنى عليه، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية على المجنى عليه وأسرته، استقرت في والدته التي أصيبت بطلق نارى فى القدم، وأصيب أحد الجيران، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم.

وأضاف شهود عيان على الواقعة أن المتهمين شقيقان وهما جيران للمجنى عليه والمصابين، وهربا بعد الحادث، حيث حدثت مشادة كلامية بين شقيق المجنى عليه وأحد المتهمين تطورت إلى مشاجرة، ولدي تدخل المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة بسكتة قلبية مما أدى إلى وفاته على الفور، مشيرين إلى أن المجنى عليه مشهود له بالسيرة الطيبة ولديه طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف.

كما أضاف شهود العيان أن شقيق المتهم الأول قام هو الآخر بإطلاق عدة أعيرة نارية، وأصاب والدة المجنى عليه بقدمها، كما أصاب شخصا آخر أثناء تدخله للدفاع عن المجنى عليها، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، مؤكدين أنه تصادف يوم وفاته ولادة نجله كريم، حيث وضعته زوجته فى أحد المستشفيات.