الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 16 تاجر مخدرات وتنفيذ 7265 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

حملة امنية
حملة امنية
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شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (15) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 16 متهما لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ (7265) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

 

الأجهزة الأمنية القليوبية المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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