الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في أسيوط

ارشيفية
ارشيفية
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لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء أثناء شربها للمياه من مبرد مياه بالشارع، بقرية عرب الأطاولة بمركز الفتح في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية عرب الأطاولة، يفيد بمصرع الطفلة "حسنات. م. إ"، 5 سنوات، صعقًا بالكهرباء.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة أنه أثناء قيام الطفلة "حسنات" بشرب المياه من مبرد مياه بالشارع بجوار مسجد التقوى، تعرضت لصعق كهربائي، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

صعق ا بالكهرباء مبرد مياه الفتح في أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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